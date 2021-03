PRIMO 21 MARZO SENZA MARIA PIA FAMIGLIETTI L’ARTISTA CHE QUEL GIORNO DI OGNI ANNO FESTEGGIAVA L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA

PISTICCI. L’artista Maria Pia Famiglietti ci ha lasciato da qualche mese e con la sua immatura dipartita, da quest’anno non si festeggia più l’arrivo della primavera. Lei, ricordiamo, attendeva quel 21 marzo di ogni anno, data importante e speciale, da celebrare per salutare la fine della stagione fredda e l’inizio di quella più bella dell’anno, appunto, la primavera. Un evento straordinario che, per sua iniziativa, si ripeteva puntualmente da qualche tempo.E sempre con successo. Per l’occasione vogliamo ricordare ancora, e con piacere e rimpianto, le sue parole quando dopo uno degli ultimi appuntamenti, annunciava che “ Artisti lucani si sono dati appuntamenti al Cenacolo di via Nicola Franchi 35, dell’antico e suggestivo rione Terravecchia, ai piedi del Castello degli Acerra – meta di itinerario turistico – per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia e della Felicità, per ricominciare, per tornare a crescere con nuove idee, impegni letterari e progetti. A ricreare l’atmosfera primaverile, nell’aria le note melodiose della Primavera di Vivaldi, alla parete la riproduzione della Primavera di Botticelli. Per emozionare e per esaltare la sacralità del primo giorno di questa nuova stagione, sono stati recitati versi, tra cui “A te Primavera”, “Consacro questo giorno”, “ Il mondo oggi”, “E’ la mia anima”, “Fresco rifiorir”, “ Prendo la cetra e la lira”, “ E canto per te”, “ Vivere sempre vorrei”, “La tua eternità”. Tra gli altri, come tutti gli anni, hanno onorato la serata, lo storico pisticcese Dino D’Angella, il docente universitario materano Raffaele Giordano, il ricercatore di Pomarico Pietro Varuolo, lo scrittore Gianni Maragno, il giornalista Pino Gallo”. Un appuntamento che, purtroppo, da quest’anno non si ripeterà nell’antico, suggestivo rione Terravecchia dove Maria Pia abitava ai piedi del Castello degli Acerra e dove ogni anno, con grande e vivo entusiasmo, preparava la sua “ straordinaria festa di Primavera”. Un pensiero a Maria Pia con il ricordo di un’artista genuina, che mancherà a chi apprezza l’arte e le cose belle della vita.

MICHELE SELVAGGI