PREMIO DI PADRE IN FIGLIO: LUCANO 1894 TRIONFA NELLA CATEGORIA GIOVANI IMPRENDITORI

Lucano 1894 si aggiudica il Premio Di Padre in Figlio, il prestigioso riconoscimento che celebra il passaggio generazionale all’interno delle aziende familiari. Il Gruppo è stato premiato nella categoria Giovani Imprenditori, la sezione riservata alle aziende italiane guidate da leader under 40. A condurre la premiazione Federico Visconti, Magnifico Rettore della LIUC Business School, promotrice dell’evento in collaborazione con il Centro su Strategic Management e Family Business, con il sostegno di Credit Suisse, KPMG e il contributo di Mandarin Capital Partners.

Innovazione e cambiamento in continuità con i valori famigliari sono da sempre i valori che contraddistinguono il Gruppo Lucano e che hanno fatto della storica azienda italiana una realtà conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Un’impresa famigliare ormai giunta dalla quarta generazione che continua ad allargare il proprio business verso altri Paesi e occasioni di consumo, con la stessa passione e determinazione che hanno contraddistinto il fondatore.

«Da sempre le imprese familiari sono il motore dell’economia italiana, anche se le percentuali sono sempre più basse di coloro che arrivano alle generazioni successive. Per questo crediamo che, per proseguire, il concetto di “continuità” debba andare di pari passo con quello di “innovazione”, soprattutto nella struttura aziendale e, nello specifico, con l’introduzione di manager esterni. Quando parliamo di Lucano 1894 parliamo di un’impresa famigliare e non a conduzione famigliare proprio perché nella nostra azienda l’empatia e la continuità della famiglia si fond con l’innovazione e i contribuiti che vengono dall’esterno, grazie alle competenze dei diversi manager che arricchiscono costantemente la nostra realtà. È a tutti gli effetti “una famiglia allargata” anche perché assieme a noi ci sono i nostri conterranei da sempre orgogliosi del nostro prodotto.» – Francesco Vena, Proprietario e Consigliere Delegato Lucano 1894

L’azienda è stata premiata grazie ad una attenta analisi di FABULA, il Family Business Lab della LIUC – Università Cattaneo che ha valutato Lucano 1894 in termini di crescita economica e governance aziendale.

www.foodaffairs.it