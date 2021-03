MYDRAMA SU RADIO LASER CON IL NUOVO SINGOLO“LE LUCI”feat. DANI FAIV

DOPO AVER CONQUISTATO IL PUBBLICO CON LA SUA VOCE “PIENA DI CICATRICI”DURANTE L’ULTIMA EDIZIONE DI “X FACTOR”A POCHI MESI DALL’USCITA DEI BRANI“VIENI CON ME” (PROD. THA SUPREME) E “CORNICI BIANCHE” (PROD. YOUNG MILES) MYDRAMA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO“LE LUCI”feat. DANI FAIV

DISPONIBILE al link https://SMI.lnk.to/leluci

È in radio il nuovo singolo di MYDRAMA “Le luci” (Sony Music Italy). Il brano, già disponibile sulle piattaforme digitali, si avvale del featuring di Dani Faiv, con cui la talentuosa artista dalla voce piena di cicatrici collabora per la prima volta. “Le luci” descrive il momento magico di quando i propri sogni nel cassetto cominciano a prendere forma. A fare da sfondo è Milano, con i suoi lampioni e i murales colorati, sempre sorridente e brillante, anche quando la città si incupisce e splende nel buio della notte.

La metropoli si fa scenario cinematografico – o da romanzo noir tipico milanese – della storia cantata da MYDRAMA, ma anche punto di partenza di un viaggio importante: quello verso la realizzazione dei propri desideri.

L’idea di ciò che Milano rappresenta per chi ci vive e per quello che potrebbe ancora essere quando “si spengono le luci” e tutto diventa possibile, è il concept al centro della canzone “Le luci”, sorretta da un beat incalzante dalla forte anima dance e impreziosito da una seconda strofa in cui entra il featuring potentissimo di Dani Faiv. Con questo brano MYDRAMA racconta un’altra parte di se stessa, della sua vita, quasi in simbiosi con l’ambiente in cui si immerge e da cui emerge ogni giorno. E gioca con l’inconfondibile timbro della sua voce graffiante, che rimane impressa al primo ascolto, svelando la misteriosa sofferenza di un’anima giovane, sincera e tormentata, proprio come lo spirito di Milano che – nonostante tutto – continua a splendere e lasciare il segno.

BiografiaAlessandra Martinelli, in arte MYDRAMA, è nata a Monte Cremasco (CR) e ha 22 anni fa. Nel 2020 partecipa a “X Factor” e commuove tutti fin dalla sua prima audition, facendo breccia, in particolare, in Hell Raton, che diventerà poi il suo giudice, che definisce la sua voce “piena di cicatrici”. Il mash up con cui si fa conoscere durante il talent, quello di “Grazie a dio” e “Registrazione326”, entrambi di tha Supreme e Mara Sattei, lascia il pubblico senza parole e ottiene subito un grande successo su YouTube, dove tutt’ora conta quasi 4 milioni di visualizzazioni. Dopo aver pubblicato con Sony Music Italy i brani “Vieni con me” (prod. tha Supreme) e “Cornici bianche”(prod. Young Miles), MYDRAMA inizia a pubblicare nuova sorprendente musica, di cui “Le luci”feat. Dani Faiv è solo un assaggio.

LINK UFFICIALI

Instagram: https://www.instagram.com/mydrama/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1KOgFRA1rFkDAbS8tWYBxH?si=UsnKFwOhScuDf8mM1lxcFA