KETA del collettivo REAL MUSIC 4EVER FUORI IL NUOVO SINGOLO “2WICE”con il rapper SAI SO che sta conquistando la scena drill inglese

Forte del successo di “Seven 7oo”, Keta torna con il nuovo singolo “2wice” in collaborazione con Sai So, l’artista di South London che sta conquistando la scena Drill UK, inserito dal prestigioso magazine inglese Complex tra i rapper da tenere d’occhio nel 2021.Disponibile anche il video su YouTube, girato tra Milano e Londra, per la regia di Davide De Meo. Dopo il brano “Movie” di Rondo Da Sosa feat. Central Cee un’altra connessione Italia-Inghilterra per il collettivo Real Music 4ever, che dimostra quanto i ragazzi di San Siro vogliano affermarsi anche in Europa come una delle nuove realtà più calde del momento. La strumentale di “2wice”, prodotta da Nko, mischia suoni arabeggianti alla Drill e ha creato il mix perfetto per questa inedita collaborazione: “Ero in studio con il mio producer Nko e abbiamo deciso di campionare dei violini della musica tradizionale tunisina, volevo proprio sottolineare il forte legame che ho con la mia terra d’origine – racconta Keta – Ho registrato un primo provino, ho inviato la bozza a Sai So in Inghilterra e dopo nemmeno un giorno mi ha girato tutta la sua strofa, così è nata “2wice”! Purtroppo, non siamo riusciti a beccarci di persona non solo per la pandemia ma, senza dover entrare troppo nei particolari, per problemi legati ai passaporti di entrambi. Avevo scoperto Sai So mesi fa con la sua hit “Demon Time”, ci siamo subito seguiti sui social a vicenda e dopo un po’ di mesi abbiamo deciso di fare un pezzo insieme, in modo del tutto spontaneo. Anche lui è affascinato dalla nuova scena italiana e dalla Seven 7oo e contraccambio il rispetto che ha per noi”.REAL MUSIC 4EVER (RM4E) è la label nata nel 2018 tra i palazzi delle case popolari di San Siro – Zona 7 Milano. Grazie ai suoi giovanissimi talenti (Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Keta) si sta facendo sempre più spazio nella scena rap con una nuova attitudine cruda e diretta.