Iniziati i lavori in via Mascagni di Policoro.

Continua l’attività proficua della Provincia di Matera, che con determina del 4 marzo 2021 ha approvato e provveduto a porre in essere interventi di potatura sugli alberi di eucaliptus siti sulla banchina della s.p. 67 di via Mascagni del comune di Policoro. Sono felice che, ancora una volta, afferma il Consigliere Provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli e fervido propulsore dei lavori, il costruttivo dialogo con il Presidente della Provincia Piero Marrese abbia condotto ad un altro risultato. A tal proposito, continua Modarelli, vorrei solo aggiungere l’auspicio che notizie di tale natura siano sì fonte informativa per i cittadini delle attività istituzionali, ma anche e soprattutto un mezzo per mettere in luce quello che, a mio parere, rappresenta il modo sano di far politica, fatta di parole ma soprattutto di fatti.

