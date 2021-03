E’ stato affidato qualche giorno fa l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per i “Lavori di ripristino officiosità idraulica e protezione spondale del fiume Cavone” al fine di prevenire ulteriori esondazioni come quelle riscontrate negli ultimi anni. Ancora una volta questi sono fatti. Un finanziamento di 700mila euro per il Cavone in attesa di un progetto serio anche per il fiume Agri. Le parole le lasciamo agli altri. A quelli bravi.

Pasquale Cariello