Scomparsa Mimì Pizzolla, il ricordo di Quarto (FdI)

“L’improvvisa scomparsa di Mimì Pizzolla ha destato in me dolore, cordoglio. Si trattava di un uomo profondamente innamorato della sua terra, un lucano che viveva la politica con passione. Si è sempre dedicato alla sua gente con amore, con competenza e massima disponibilità verso tutti”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto che aggiunge: “Un uomo al servizio delle istituzioni e dei suoi cittadini. Ha dimostrato piena consapevolezza delle tante difficoltà presenti sul territorio, non rinunciando mai con coraggio e con enorme forza operativa ad intraprendere azioni di rilancio e di valorizzazione costante dello stesso”. “Ci lascia – conclude – un uomo bravo, il cui ricordo rimarrà indelebile. Doveroso da parte mia, rivolgere un sentito abbraccio ai familiari, agli amici, a tutta la comunità bernaldese”.

Correlati