PISTIICCI: LA POLIZIA LOCALE ACQUISISCE, A TITOLO GRATUITO, UN’AUTO OGGETTO DI CONFISCA.

Il parco mezzi della Polizia Locale di Pisticci conta da oggi una nuova auto: si tratta di un’Audi TT assegnata a titolo gratuito alla Polizia Locale dall’Agenzia del Demanio, per effettuare attività legate alla sicurezza stradale. Questo veicolo era stato confiscato dalla Prefettura per motivi di giustizia e, seguito l’iter amministrativo per l’assegnazione, è stato allestito e reimmatricolato con le dotazioni proprie delle auto di Polizia Locale. Un’iniziativa, questa, con pochi precedenti in Italia, e che oggi ha attirato l’attenzione del Tgr Basilicata. Questa sera al Tgr delle ore 19,30 andrà in onda un servizio dedicato. Un’auto che prima era utilizzata da trasgressori della legge, da oggi sarà al servizio dei cittadini.

Il sindaco Viviana Verri