PISTICCI LA CHIESA DI S.ANTONIO CHIUSA PER PRECAUZIONE DUE GIORNI

PISTICCI. Disposta la chiusura per due giorni, oggi e domani ( 17 e 18 marzo) della chiesa della parrocchia di Sant’Antonio di Piazza Umberto I°. Lo ha disposto il nuovo parroco da qualche mese, don Mattia Albano, attraverso un messaggio in cui si legge: “ Carissimi fedeli. L’amore e la cura pastorale ci chiede attenzione e prudenza in questo tempo così delicato, dove nel nostro paese si sono verificati numerosi casi da Covid-19. Ascoltato l’Arcivescovo Monsignor Antonio G. Caiazzo e il Sindaco Viviana Verri, abbiamo deciso di chiudere la chiesa per effettuare la sanificazione necessaria in quanto visitata ultimamente da persone con familiari positivi. Pertanto – continua la nota di don Mattia – nei giorni mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, la chiesa rimarrà chiusa al pubblico. A tutti i collaboratori è fatto divieto di accesso. La Santa Messa quotidiana, sarà trasmessa in diretta sulla pagina della parrocchia, alle ore 18,30. E’ sospesa la adorazione Eucaristica. Vi aggiornerò in seguito per riprendere nella serenità il nostro servizio di lode e preghiera. Un abbraccio agli ammalati della nostra comunità, Vi benedico in Cristo don Mattia Albano”. Da venerdì mattina del 19 marzo, festa di San Giuseppe, santo parecchio venerato nella nostra città, il tempio di piazza Umberto I° riaprirà al pubblico e al culto.

MICHELE SELVAGGI