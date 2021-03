Spiagge: anche Villapiana proroga le concessioni al 2033

Il Comune di Villapiana ha esteso le concessioni demaniali fino al 2033.

L’Ente ha inviato a tutti i Concessionari demaniali marittimi una comunicazione di estensione della durata delle concessioni.

Al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento di estensione della durata del vigente titolo concessorio fino al 31 dicembre 2033, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà produrre a mezzo Sportello Suap apposita documentazione.

L’Ufficio comunale, accertata la persistenza dei requisiti soggettivi e la regolarità amministrativa e contabile, trasmetterà apposita nota di richiesta spese contrattuali per la sottoscrizione e registrazione del provvedimento di estensione presso l’Agenzia delle Entrate.

Il competente Servizio – con apposito atto dirigenziale – adotterà specifica modulistica per la presentazione della istanza e quella inerente l’atto di estensione e si riserva la possibilità di richiedere integrazione documentale e sospendere il procedimento qualora si verificassero situazioni che rendano impossibile procedere alla definizione dell’atto finale.

La concessione demaniale marittima non sostituisce le ulteriori autorizzazioni (edilizie, urbanistiche, paesistiche, ambientali ed altro) eventualmente occorrenti per l’esercizio di attività o per l’esecuzione di opere.

Villapiana, 16 Marzo 2021