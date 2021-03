BASILICATA, BARDI: “BLOCCO ASTRAZENECA PROBLEMA ENORME. CHIUDO LE SCUOLE”

“La Basilicata da domani sarà in zona arancione, ma non è possibile in alcun modo abbassare la guardia. Il momento è delicato, AIFA ha appena predisposto il blocco di Astrazeneca in tutta Italia e non abbiamo ancora la dotazione di vaccini necessaria.

Per questo motivo, sarà disposta la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado dal giorno martedì 16 a sabato 27 Marzo.

È un momento delicato. Non dobbiamo nascondere le difficoltà e anzi rinnovo l’appello alla responsabilità: i comportamenti individuali fanno davvero la differenza”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.