ANNAMARIA GUERRICCHIO, SEGRETARIA CITTADINA DI FRATELLI D’ITALIA – MATERA, PRESENTA LA SQUADRA DI PARTITO.

È con grande soddisfazione che mi trovo oggi a presentare la squadra cittadina di Fratelli d’Italia Matera, un gruppo coeso di uomini e donne di grande spessore etico e professionale che potrà contribuire in modo attento, sensibile e preparato al lavoro dei nostri consiglieri comunali Augusto Toto e Mario Morelli e del consigliere regionale e coordinatore per la Provincia di Matera il Dr. GianMichele Vizziello.

Mi sento onorata di poter essere portavoce di un partito che vanta un capitale umano di grande valore composto interamente da candidati per FDI alle ultime elezioni amministrative che hanno voluto trasformare l’esperienza elettorale in un impegno duraturo e appassionato in favore della nostra città. Il nostro impegno nei confronti dei materani sarà quello di garantire presenza, empatia, serietà, ascolto, competenza. Un impegno che è già cominciato nei giorni scorsi con l’apertura di tavoli di lavoro sui temi più attuali in discussione nel nostro territorio.

Come già detto, l’ascolto del cittadino e l’attenzione alle necessità ed alle difficoltà di ognuno è punto cardine su cui si fonda la nostra missione, pertanto vorrei invitare chiunque volesse suggerire argomenti di discussione , segnalare criticità, proporre progetti e idee, partecipare alle nostre attività, o semplicemente raccontarci la propria esperienza, a scriverci al seguente indirizzo: segreteriafdimatera@gmail.com

Il partito si struttura in undici dipartimenti (descritti nella tabella in allegato) ognuno diretto da un responsabile incaricato sulla base di competenze specifiche e riconosciute. Occorre segnalare che la direzione di 6 di questi è stata affidata ad altrettante donne eccezionali, a riprova che FDI si distingue per essere dalla parte di un sempre più largo impegno delle donne in politica offrendogli lo spazio che meritano.

Colgo l’occasione per ringraziare Sergio Laterza, maresciallo dei carabinieri in congedo, persona conosciuta e stimata dai materani, con la vocazione alla tutela dei più deboli, delegato provinciale FDI per i rapporti con le forze dell’ordine, per aver accettato di affiancarmi negli impegni di partito con il ruolo di vice segretario cittadino.

Meritano una menzione particolare i nostri giovani ragazzi di Gioventù Nazionale, Tommaso Bottarini e Giuseppe Marraudino, impegnati nel nostro ufficio per la comunicazione, promozione e social, insieme a me, a Marco Cancelliere e Domenico Schiavo, quest’ultimo referente provinciale per le comunicazioni.

Annamaria Guerricchio

Segretaria Cittadina FdI – Matera