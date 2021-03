BANDO IMPRENDITORIA GIOVANI E DONNE IN AGRICOLTURA:DOMANI VIDEOCONFERENZA CIA-AGIA-DONNE IN CAMPO

Per spiegare i motivi della richiesta dello scorrimento della terza graduatoria del Bando sottomisura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014-2020 (FEASR) domani Cia-Agricoltori, Agia e Donne in Campo incontrano in videoconferenza i giovani in graduatoria. Partecipano i presidenti nazionali Stefano Francia (Agia) e Pina Terenzi (Donne in Campo) oltre ai dirigenti regionali. L’incontro in web sarà l’occasione per fare il punto su tutte le questioni che riguardano l’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura in previsione del nuovo PSR e delle risorse che proverranno dalla Next Generation Eu. Nei giorni scorsi Cia, Agia e Donne in Campo hanno chiesto di incrementare la dotazione per finanziare tutte le graduatorie definitive della sottomisura 6.1 e favorire i primi insediamenti di giovani. Per Agia e Donne in Campo i giovani e le donne stanno dando in questa fase dell’emergenza pandemica forti segnali di resistenza soprattutto nelle aree rurali più svantaggiate e continuano a rappresentare l’ultimo baluardo alla fuga dai nostri comuni.

