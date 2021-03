Regione Basilicata nomina nuovo Commissario Asm Matera, intervento dei Parlamentari Lucani di Forza Italia Michele Casino e Giuseppe Moles

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Matera, per voce del suo commissario On. Michele Casino congiuntamente al Sen. Giuseppe Moles, Commissario Regionale del Partito, esprime soddisfazione per gli ultimi avvenimenti amministrativi che hanno riguardato l’ospedale di Matera Madonna delle Grazie.La nomina del nuovo commissario, Sabrina Pulvirenti, che succede al Dott. Gaetano Annese a cui rivolgiamo gratitudine per l’impegno profuso in un momento di per se complesso per ogni struttura sanitaria, va esattamente nella direzione indicata da Forza Italia nelle scorse settimane. Certi che la dott.ssa Pulvirenti saprà rilanciare con determinazione nel segno della discontinuità la qualità del comparto ospedaliero Materano, è data l’occasione per ringraziare il Presidente della Regione Vito Bardi per aver mantenuto fede agli impegni assunti con i cittadini negli scorsi mesi. Adesso, con la guida ferma e sincera dell’assessore alla Sanità Rocco Leone, siamo certi che si potrà finalmente dar seguito al rilancio definitivo del Madonna delle Grazie, con l’obiettivo primario ed esclusivo di essere costantemente al servizio dei bisogni della comunità.

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Matera

Correlati