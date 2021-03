Fiocchetto lilla: illuminata di Viola la torre dell’orologio

Un altro simbolo, questa volta nel cuore della città, per testimoniare vicinanza e volontà di raccontare una realtà che coinvolge soprattutto i più giovani, quella dei disturbi alimentari. Per accendere l’attenzione sul tema, la torre dell’orologio presso la villa comunale, si colorerà di viola per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla del prossimo 15 Marzo: “Non è difficile pensare – commenta il sindaco Alesio Valente – che questi disturbi possano davvero celarsi in qualsiasi tipologia di contesto socio-culturale ed è importante parlarne soprattutto in questo momento storico di forte stress per i nostri ragazzi. Sottoposti ad uno stile di vita completamente diverso a quello che avrebbero normalmente”.

Gravina in Puglia, 13 Marzo 2021