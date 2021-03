Uno straordinario finanziamento di 8.311.835,25 Euro per le scuole della Provincia di Potenza per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi degli Istituti secondari di istruzione superiore, è stato stanziato dal Ministero dell’Istruzione, raccogliendo la proposta formulata dal Presidente della Provincia, Rocco Guarino, nello scorso mese di Novembre. Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione degli interventi è stato pubblicato sul sito del Ministero Istruzione a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024. “Si tratta di un altro importante risultato che la Provincia di Potenza, - ha dichiarato con entusiasmo il Presidente Rocco Guarino - in uno con l’Unione delle Province Italiane, ha ottenuto, nel riconfermare la strategicità delle azioni messe in campo a favore dei cittadini e che va oltre lo sterile dibattito sulla esistenza in vita dell’Ente, smentita nei fatti dalle risposte concrete ai bisogni della gente. In questo periodo di crisi pandemica che trasferisce a livello economico i suoi effetti negativi, - ha aggiunto Guarino - la risposta forte che arriva dal Governo Nazionale con lo sblocco dei fondi e dalla capacità funzionale degli Enti Locali, (come in maniera coincidente abbiamo affermato proprio nelle scorse ore), di dare attuazioni a programmi e progetti che da tempo avevamo messo in cantiere grazie alla lungimiranza ed operatività dei nostri Uffici, (pur essendo essi stessi, sotto organico), sono la risposta migliore che si può dare al sistema delle imprese locali ed al mondo del lavoro. Ora dobbiamo accelerare il processo degli appalti e della realizzazione degli interventi e su questa azione, proiettata al dopo Covid ed alla sicurezza delle scuole provinciali, dedicheremo tutto il nostro massimo impegno”.

Il decreto di stanziamento è stato registrato alla Corte dei Conti e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta inizieranno a decorrere i termini per la aggiudicazione dei lavori come previsto dall’articolo 2 e sinteticamente riportato nella tabella in allegato. Allo stesso tempo il Ministro per l’Istruzione prof. Patrizio Bianchi ha firmato ieri il decreto con il riparto del secondo piano di investimenti per le scuole superiori di Province e Città Metropolitane per un ammontare complessivo di 1.125 milioni di euro, che interesserà per altri 17.087.400,00 Euro le scuole della Provincia di Potenza.

“Al riguardo, - ha concluso il Presidente Guarino - l’Ente, attraverso il suo Ufficio Edilizia e Patrimonio comincerà a programmare gli interventi da presentare che potranno in questo caso riguardare, oltre a manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, anche la messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi, come previsto dall’art. 1, comma 810 della legge 178/2020”. Queste le scuole interessate dagli interventi a cui faranno seguito quelli proposti per la seconda trance di azioni:

1 Lavori di manutenzione straordinaria con interventi strutturali e rifacimenti impiantistici presso la sede del Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Potenza 2 Intervento finalizzato all’ottenimento del certificato di agibilità e all’adeguamento alla normativa antincendio e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche del Campus scolastico di Rionero in Vulture 3 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto d’istruzione superiore “Leonardo Sinisgalli” di Senise 4 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto d’istruzione superiore “ten. Remo Righetti” di Melfi 5 Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico presso la sede dell’Istituto d’istruzione superiore “Nicola Miraglia” di Lauria 6 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto d’istruzione superiore “Giuseppe Solimene” di Lavello 7 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto professionale alberghiero di Stato “Guglielmo Gasparrini” di Melfi 8 Lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi dell’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura “Giustino Fortunato” e del Liceo scientifico “Ettore Majorana” di Genzano di Lucania 9 Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche presso l’auditorium “C. Gesualdo Da Venosa” di Potenza 10 Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico presso la sede del Liceo scientifico statale “Pier Paolo Pasolini” di Potenza 11 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto tecnico “Camillo d’Errico” di Palazzo San Gervasio 12 Lavori di manutenzione straordinaria presso da sede dell’Istituto professionale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale “Giustino Fortunato” di Lagopesole 13 Lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi dell’Istituto statale d’istruzione superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea 14 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ernesto Battaglini” di Venosa

Potenza, 12 Marzo 2021