Presa di servizio per quattro nuovi agenti di Polizia Locale. Le nuove unità già al lavoro

Quattro nuove unità in campo per il Comando di Polizia Locale. Gli agenti, giunti a rafforzare l’organico del Comando, assunti tramite scorrimento di graduatorie già esistenti, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Alesio Valente, presente il comandante del Corpo di Polizia Locale, maggiore Simone Lamuraglia. Gli agenti hanno un’età compresa tra i ventidue e quarant’anni e provengono dalle province di Bari, Cosenza e Taranto. “Volti giovani – commenta il primo cittadino – che renderemo immediatamente operativi, indispensabili al potenziamento delle operazioni di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, che resta e vuole diventare sempre più presidio di legalità al servizio dei cittadini”.

Gravina in Puglia, 12 Marzo 2021

Comune di Gravina in Puglia