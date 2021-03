GINOSA. EMERGENZA COVID-19, RIUNITO IL COC: INTENSIFICAZIONE CONTROLLI

Intensificazione controlli, specialmente nel fine settimana e nelle aree dove sono state registrate maggiori concentrazioni di persone attraverso segnalazioni e immagini degli impianti di foto e videosorveglianza: è ciò che è stato stabilito nel corso della riunione del COC (Centro Operativo Comunale) svoltosi stamattina presso il Comune di Ginosa.

Il Sindaco di Ginosa Vito Parisi, l’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile Nicola Piccenna, il Comandante della Polizia Locale di Ginosa, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Ginosa e Marina di Ginosa e l’Ass. Radio CB Help 27 si sono riuniti per fare il punto della situazione e programmare il da farsi.

<<Al fine di non entrare in contrasto con i contenuti di ordinanze regionali e DPCM, e come concordato con gli altri Sindaci del territorio con i quali sono costantemente in contatto – spiega Parisi – per il momento ho deciso di non emanare alcuna ordinanza restrittiva, in attesa di eventuali sviluppi. Ricordo che siamo a circa 100 contagi. Pertanto, invito tutti a osservare le prescrizioni. Insieme, con i corretti comportamenti, possiamo fare la differenza>>.