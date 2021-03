Piano Vaccinale a Pisticci: Mario Petracca scrive a Bardi

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VIA VERRASTRO , 4

85100 POTENZA (PZ)

AL PREFETTO DI MATERA

VIA XX SETTEMBRE, 2

75100 MATERA (MT)

OGGETTO: PIANO VACCIANALE REGIONALE E DISTRUBIZIONE DOSI VACCINALI

Con la presente il sottoscritto Mario PETRACCA in qualità di cittadino del comune di Pisticci chiede alla S.V. di voler individuare eventuali responsabilità in merito alla mancata distribuzione dei vaccini per gli over 80 al Nostro Comune e inevitabili ritardi consequenziali a tutte le altre categorie.

Trovo assurdo che in comuni limitrofi detta distribuzione sia stata avviata oltre 15giorni fa e nel nostro comune dei vaccini non vi è ombra.

Avete chiesto ai cittadini “Sacrifici”, i miei concittadini hanno risposto in maniera superlativa, ci chiudete e aprite in base a numeri, che forse per mia negligenza, non riesco a comprendere.

A livello nazionale si è deciso di dare la priorità a quelle persone “più a rischio”, gli anziani. Stiamo quotidianamente assistendo a serrande che si abbassano e a padri di famiglia che restano senza lavoro. Viene multato, a colpi da 400€, chiunque disobbedisca alle disposizioni dei DPCM!

PERTANTO

Vogliamo, esigiamo e pretendiamo delle risposte da parte Vostra.

PERCHE’ A PISTICCI ANCORA NESSUN ULTRA 80ENNE HA RICEVUTO IL VACCINO?

PERCHE’ NELLE VICINE MONTALBANO J. E POLICORO LA PRIMA SOMMINISTRAZIONE E’ STATA GIA’ ULTIMATA?

PERCHE’ NEL NOSTRO COMUNE NON E’ STATO ADOPERATO NESSUN PIANO VACCINALE?

PISTICCI, 04.03.2021

MARIO PETRACCA