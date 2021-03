La Rappresentante di Lista – “Amare”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA In gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano

AMARE La Rappresentante di Lista (LRDL), band nata nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano AMARE (autori: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Dardust, Roberto Cammarata). Sul palco con Dario e Veronica, anche Erika Lucchesi e Marta Cannuscio, musiciste aggiunte, parte storica della formazione Live de La Rappresentante di Lista. Il brano, prodotto da La Rappresentante di Lista e Dardust, anticipa – insieme alla traccia già disponibile Alieno – la pubblicazione del loro nuovo e quarto album MY MAMMA (5/3/21), ed è la naturale prosecuzione dei temi raccontati nel loro precedente lavoro Go Go Diva: Amare, amarsi, costruire ponti, l’incontro con l’altro. Scrittura per esorcizzare la solitudine, che ha dato ancora maggior eco a temi ai quali sono da sempre più legati: corpo/genere/femminilità/femminismo, ma anche e più nello specifico inclusività/passione/ accoglienza/rinascita. Proprio per questo “Amare” non è (solo) una canzone d’amore. Amare eÌ€ un’azione, un verbo all’infinito, percheÌ€ eÌ€ uno slancio, un movimento che puoÌ€ arrivare lontanissimo, diverso dall’Amore che alle volte sembra fermo, immobile, un pezzo di marmo che si inchioda o cade sopra di te come una convenzione. Ecco questa canzone vuole scacciare via quella paura, vuole rinascere, risollevarsi, reagire al pianto e respirare. La necessitaÌ€ di Amare, invece, eÌ€ la comunitaÌ€, non puoÌ€ prescindere da quel “sentire insieme” che aiuta a salvarci, a proteggerci”.Nella serata del festival dedicata alle cover, la band salirà sul palco con Donatella Rettore a performare Splendido Splendente.