FLASHMOB/Appuntamento sulla Rotonda del Lungomare per dire “STOP alla Violenza sulle Donne”

Si terrà domenica prossima, 7 marzo alle ore 11 sulla Rotonda del Lungomare, il Flashmob promosso dalla Consigliera di Parità, Gina Lupo con il sostegno della Commissione e della Consulta alle Pari Opportunità della Provincia di Taranto presieduto dalla consigliera provinciale Sabrina Pontrelli.

“Abbiamo chiuso il 2020 con dati sconcertanti, una vittima ogni tre giorni” – dichiara Gina Lupo – “e nel 2021 la situazione non migliora. In questo momento di grande difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria che ha amplificato le tensioni familiari e che ha di fatto complicato notevolmente le modalità di denuncia, ma che soprattutto ci ha costretti a vivere sempre più distanti, è necessario più che mai far sentire la vicinanza a coloro che rischiano di cadere sempre più nel baratro dell’isolamento e della disperazione. Per questo l’idea del FLASHMOB, unica iniziativa possibile in questo periodo, per lanciare oltre che una denuncia anche un messaggio positivo: noi ci siamo!” – ha chiosato la Consigliera di Parità.

“Non poteva mancare il sostegno della Commissione e della Consulta alle Pari Opportunità ad una iniziativa del genere” – ha aggiunto la presidente Pontrelli – “Abbiamo accolto l’invito della Consigliera Lupo e ci siamo fatte promotrici dell’iniziativa, ognuno nei propri comuni, coinvolgendo gli amministratori locali. Abbiamo chiesto al Presidente Gugliotti e ai Sindaci di partecipare con le rispettive fasce tricolori per dare un segnale forte. Anche la Polizia di Stato sarà presente con una propria delegazione.”

“Tante associazioni ci hanno dato l’adesione, tra queste voglio ricordare “In nome dei figli” che riunisce papà separati in favore della bigenitorialità ma di cui fanno parte anche molte donne separate” – ha aggiunto Gina Lupo – “ e questo mi inorgoglisce particolarmente, visto che i dati di cronaca ci continuano a bombardare di esempi negativi al maschile.”