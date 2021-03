ASM: AVVISO URGENTE CALENDARIO VACCINAZIONI OVER-80

Si comunica che SOLO le persone presenti nel calendario pubblicato sul sito dell’ASM devono presentarsi nella tendostruttura, adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie, per sottoporsi alle vaccinazioni.

Gli utenti in elenco rappresentano la fascia d’età OVER-80, il che significa che in questa fase verranno vaccinate solo le persone dagli 80 anni in su.

Eventuali casi di omonimia sono facilmente risolvibili risalendo alla data di nascita.

Si chiede la gentile collaborazione di tutta la popolazione al fine di non creare inutili assembramenti e di permettere agli operatori sanitari di garantire il rispetto dell’ordine stabilito dal calendario.