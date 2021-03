Via Colombo di Policoro illuminata. Moderelli: un piccolo gesto politico, un grande dono per la città!

La Provincia di Matera, nonostante il periodo difficile e l’esiguità delle risorse a disposizione è riuscita ad Illuminare il tratto di strada di via Colombo nella città di Policoro. “Si tratta di neanche un chilometro di strada, non più di dieci lampioni, ma con pochi mattoni alla volta si costruiscono i palazzi”, esordisce, con signorile orgoglio il Consigliere Provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli, fautore del risultato. “Il semplice intervento sulla strada provinciale che interseca la città di Policoro – continua il Consigliere – appartiene a quelle azioni, che, seppur minime, realizzano la buona politica, fatta oltreché di grandi progetti, di piccoli e concreti atti, che alleviano e migliorano il quotidiano dei cittadini”. Va, inoltre, ricordato, conclude Modarelli, che le azioni sono sì l’esito di volontà “impertinenti”, ma soprattutto della capacità di ascolto da parte di chi detiene il potere decisionale, come quella del Presidente della Provincia Piero Marrese, che, ancora una volta, ha dimostrato di rispondere alle esigenze del territorio.

Gianluca Modarelli