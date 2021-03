SINDACO DI POMARICO CONSEGNA TARGA VALORE A CARABINIERI LOCALE STAZIONE

POMARICO. Attraverso una cerimonia semplice, ma sentita, l’Amministrazione comunale di Pomarico rappresentata dal primo cittadino Francesco Mancini, nei giorni scorsi, ha consegnato al Comando della Stazione Carabinieri della città, un importante riconoscimento. Si tratta di una felice iniziativa promossa dalle associazioni ,lucane UPI ( Unione Province Italiane) e ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani) che hanno insignito la Benemerita di una targa al valore per il ruolo svolto in primo piano dall’Arma, in questo periodo di grave emergenza sanitaria a sostegno della popolazione, impegnandosi in attività di soccorso e contribuendo ad alleviare i disagi della gente. Il premio è stato consegnato all’attuale Comandante e responsabile della Stazione, il Maresciallo Vito Loiudice. Il primo cittadino Francesco Mancini , ricordiamo, da sempre ha portato avanti una politica di collaborazione e di mutuo soccorso con la locale Stazione dei Carabinieri, nella ferma convinzione che il controllo e la sicurezza del territorio siano realtà attuabili solo attraverso uno sforzo sinergico delle due istituzioni. Il riconoscimento appena consegnato, acquista ancora più valore e significato, se considerato alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti solo qualche giorno fa nella Repubblica del Congo, dove due servitori dello Stato Italiano, hanno perso la vita in modo tragico. Due uomini che hanno lasciato le proprie famiglie e amici nel più profondo sconforto e che hanno fatto del loro lavoro, una missione ….. fino al supremo sacrificio.

MICHELE SELVAGGI