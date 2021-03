ORDINE DEI MEDICI DI MATERA SU CAMPAGNA VACCINALE NELLA ASM

Su proposta dei sindacati confederali si è svolta questa mattina, presieduta dal Prefetto di Matera, un incontro via webinar con i diversi attori della campagna vaccinale allo scopo di avere notizie sull’andamento della campagna vaccinale e sulle modalità della sua prosecuzione. Vi hanno preso parte, oltre ai rappresentanti sindacali, diversi sindaci della provincia, il Presidente della Provincia Marrese, l’Assessore Rocco Leone, il Direttore Generale della ASL Annese, un rappresentante dell’ANCI, il dott. Michele Campanaro per la FIMMG ed il sottoscritto. Come Presidente dell’Ordine dei Medici mi faccio interprete delle preoccupazioni dei medici di medicina generale subissati dalle richieste dei pazienti che chiedono informazioni circa tempi e priorità della campagna vaccinale. Auspico che la Direzione Strategica della ASM fornisca informazioni chiare circa le categorie dei soggetti da vaccinare rispondendo in particolare alle legittime domande dei pazienti con patologie croniche (pazienti oncologici, diabetici, in dialisi ecc.), dei pazienti con disabilità e dei pazienti con patologie rare circa l’effettivo inizio della campagna vaccinale. Chiedo che siano fornite assicurazioni circa la vaccinazione dei pazienti allettati e informazioni circa il coinvolgimento dei medici di famiglia che hanno dato disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale. Propongo infine che la Direzione Strategica della ASM convochi i rappresentanti dei medici di medicina

generalizzare per esaminare nel dettaglio e trovare soluzioni ai problemi rappresentati.

Matera, 3/3/2021

Dott. Franco Dimona

Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera