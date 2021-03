MADAME “VOCE”. La più giovane in gara tra i Campioni a SANREMO 2021 Il brano anticipa l’album d’esordio “Madame” in uscita il 19 marzo

“Voce è una canzone sulla ricerca dell’identità. È un invito a trovare la propria voce nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa» MADAME “Voce” è il brano che MADAME porta in gara a Sanremo 2021, dopo il grande successo del singolo “Il mio amico” (feat. Fabri Fibra), che ha raggiunto il numero uno dei brani più trasmessi dalle radio sia nella classifica “Generale” che in quelle “Italiana” e “Indipendenti”. “Voce” -scritto da MADAME e composto da MADAME, Dardust ed Estremo, produttori del brano- è contenuta nell’album di esordio “MADAME”, che uscità su etichetta Sugar il 19 marzo. MADAME è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d’oro (“Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”), uno di platino (“L’anima” con Marracash) e duettato in featuring con Marracash, negramaro e Ghali. È la nuova voce libera della musica italiana. MADAME usa un linguaggio in equilibrio tra poesia e realtà che dipinge con voce e parole inedite, giocando su due piani complementari, con il suono e gli accenti, nonché con significati e metafore fuori dagli schemi. È diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile e sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono né l’età né il genere a definire il talento di un artista.È simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze più disparate, riflettendosi in un specchio volutamente rotto nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé.

