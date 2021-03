GHEMON HA PRESENTATO STASERA PER LA PRIMA VOLTASUL PALCO DEL TEATRO ARISTON “MOMENTO PERFETTO” ORA DISPONIBILE SU RADIO LASER E IN DIGITALE, FUORI ANCHE IL VIDEOCLIP UFFICIALE

2 marzo 2021. Ghemon, in gara al 71° Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI, ha presentato questa sera per la prima volta sul palco del Teatro Ariston il suo nuovo singolo “Momento Perfetto”, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale.



“Momento Perfetto” è un brano energico, carico, che mescola rap, gospel e soul. La sua creazione è stata uno sforzo di gruppo: lo stesso Ghemon ha partecipato alla produzione, i cori sono stati cantati da tutti i partecipanti alla realizzazione del singolo, i fiati sono stati curati, arrangiati e suonati negli Stati Uniti dal trombettista, vincitore di 11 Grammy, Philip Lassiter. Ciò che viene raccontato nel testo è esattamente quello che il cantante provava in quel momento, la sua storia, comunicata con il sorriso, una protesta affrontata con positività.



Il video di “Momento Perfetto”, prodotto da Borotalco Tv con la regia di Matilde Composta, si ispira per ambientazione, costumi e dinamicità alla celebre scena di Aretha Franklin nel film “The Blues Brothers”. I protagonisti della clip, guidati da Ghemon seduto a uno dei tavolini del locale, sono impegnati in un dialogo muto a ritmo di musica e passi di danza che a poco a poco cresce di intensità tanto da coinvolgere tutte le persone presenti in sala arrivando ad un finale che è una vera e propria esplosione di energia.



Venerdì 19 marzo uscirà “E vissero feriti e contenti”, il nuovo progetto discografico di Ghemon, di cui è disponibile il preorder di CD, LP nero e della versione LP rossa autografata. Nel disco sarà presente anche “Momento Perfetto”. L’album segna l’inizio di una nuova fase del percorso musicale dell’artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature.



GHEMON è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. Dopo la pubblicazione dei primi tre album, inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana. “ORCHIdee” (2014) segna la sua maturazione artistica. “Mezzanotte” (album del 2017) è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio per la tradizione Hip Hop. Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. Nel 2019 firma con Carosello e Artist First e partecipa alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” (disco d’oro), ottenendo un incredibile consenso di pubblico e critica. Il 24 aprile 2020, in pieno lockdown, esce il suo sesto disco “Scritto nelle stelle” (Carosello Records/Artist First), che esordisce al 2° posto della classifica Gfk degli album più venduti e al 1° posto della classifica dei vinili.

