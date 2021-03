Braia, solidarietà per proiettili inviati a Matteo Renzi

La politica è libertà di espressione. La politica non può essere odio, minacce, aggressioni, violenza. Sono basito nel leggere che una busta con proiettili è stata inviata nell’ufficio di Matteo Renzi al Senato. Non può essere questo il linguaggio della politica, non possiamo tacere di questi gesti folli e deprecabili. A nome mio e del Gruppo Consiliare di Italia Viva Basilicata esprimo a Matteo, alla sua famiglia, tutta la mia solidarietà. Condanniamo il gesto con tutte le nostre forze e il nostro orgoglio di appartenenza e saremo al suo fianco. Queste intimidazioni non devono spaventarci.

Luca Braia Consigliere Regionale, Capogruppo Italia Viva