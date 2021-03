Andrà Tutto Bene: il 5 Marzo a “Il lunedì di Pitagora” IIS Pitagora Policoro

L’Antologia – ANDRA’ TUTTO BENE – è una raccolta di pensieri,

riflessioni, poesie e racconti scritte a più mani da diversi autori in Italia e

all’estero nel 2020, durante il periodo della Pandemia Coronavirus che ha

coinvolto il mondo intero.

L’Antologia, edita a dicembre 2020 da DELLISANTI Editore con sede a

Massafra è stata ideata e curata da Maria Celano, Presidente

dell’Associazione Magna Grecia Lucana con sede a Torino e Antonella

Santulli, scrittrice di Policoro. Il lavoro, ispirato dal logo/motto dei

bambini durante il lock-down , l’arcobaleno colorato appeso ai balconi

delle nostre case, ha come finalità quella di lasciare ai posteri una

testimonianza diretta, senza filtri dei mass-media, di ciò che l’umanità ha

vissuto in termini di emozioni brutte e belle durante la Pandemia . Il

messaggio è ben preciso: Andrà tutto bene a prescindere dalle paure e

dallo sconforto che il Covid – 19 ha tracciato nella storia dell’umanità.

La prima presentazione pubblica rientrerà nel Programma Culturale “ Il

lunedì di Pitagora” dell’ IIS Pitagora di Policoro in data 5 marzo 2020,

disposta on line grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Dirigente

Scolastico, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano e alla collaborazione della

referente e responsabile del progetto culturale della scuola, Prof.ssa

Carmela Romano. La copertina dell’Antologia è stata disegnata dalla

piccola Mariarita Crucinio di Policoro.

Il ricavo della vendita sarà devoluto a sostegno della Caritas di Policoro.

