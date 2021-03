Caiata ” felice e fiducioso per la nomina del Generale Francesco Paolo Figliuolo. Lucano doc”

Esprimo profonda soddisfazione, tanto per la rimozione del commissario Arcuri , quanto per la nomina del Generale Francesco Paolo Figliuolo. Un Lucano doc, che si è sempre distinto per le sue incredibili capacità logistiche in ambito nazionale e internazionale. Sono certo renderà orgoglioso ogni lucano di essere rappresentato da lui, e soprattutto che segnerà finalmente una sterzata positiva alla gestione della pandemia. Le sue incredibili qualità umane e professionali mi rassicurano sul fatto che siamo ad finalmente una netta svolta al contrasto di questo incredibile e devastante periodo! Buon lavoro Generale, porta alto il nome della nostra terra!

