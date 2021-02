Rassegna 3.0 “Pagina Dispari Live”: Cesare Paradiso presenta il suo nuovo libro “COME MARGHERITE” Mondadori Bookstore Taranto

Nuovo appuntamento giovedì 25 febbraio alle con la rassegna 3.0 “Pagina Dispari Live” winter edition, organizzato della libreria Mondadori di Taranto via De Cesare. In diretta live alle ore 19.30 dalla pagina Facebook della libreria, Cesare Paradiso, avvocato, presenta il suo nuovo del libro dal titolo Come Margherite, edito da Manni. Dialogheranno con l’autore: Francesco Mazzotta, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e dall’avvocato Angela Pignatelli accompagnati dalle letture a cura di Gianfranco Guarino.

—————————

IL LIBRO

Pierfrancesco è un ragazzo brillante, intelligente, pieno di energia, di amici, di passioni, e in quel 1974 corre verso un futuro sicuramente magnifico.

Ma un incidente in moto frena la corsa, e lascia un altro Pierfrancesco a percorrere la strada: a passo lento e strascicato, al laccio di qualche ricordo e di molti rimpianti, il protagonista vive una vita a ranghi ridotti, sogni spiccioli, ambizioni modeste; trovandovi comunque una compiutezza.

È la parabola di un uomo cui il destino ha invertito la rotta, ma che riesce a restare tenacemente ancorato a una propria dignitosa umanità. Così fanno le aiuole di fiori che schiudono i petali al mondo: come margherite, senza essere margherite.

Cesare Paradiso

È nato a Taranto, dove vive ed è avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia.

Ha pubblicato i saggi Giuseppe Dossetti sentinella e discepolo (con Pietro M. Fragnelli, Paoline 2010) e Don Tonino Bello e la politica (Cittadella 2012), una raccolta di racconti e il romanzo Un prete per chiacchierare (Robin 2014).

Con Manni editori ha pubblicato Lo studio dell’avvocato (2015) e Sull’altra riva (2018).