Dipartimento Attività produttive smentisce presentazione progetto Exos in Val Basento

Nessun progetto per un insediamento produttivo in Val Basento da parte di una società di nome Exos è pervenuto o è stato presentato all’attuale Assessorato alle Attività Produttive della Regione.

La smentita è del Dipartimento Attività produttive in riferimento a notizie diffuse su un presunto progetto di un’azienda Usa del settore aerospaziale e della ricerca tecnologica che avrebbe previsto una localizzazione in Basilicata. Il Dipartimento Attività produttive riferisce inoltre che né da parte di Invitalia e né del Mise è mai pervenuta richiesta di attivazione di un Accordo di programma per il cofinanziamento di un contratto di sviluppo in Val Basento che interesserebbe sempre la società Exos.