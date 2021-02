COSTITUITO IL FORUM “TERRE DEL CAPO DI LEUCA – DE FINIBUS TERRAE”. VENTI COMUNI PUGLIESI ADERISCONO AL SODALIZIO DEL PCE

La Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De

Finibus Terrae” comunica che si è costituito a S. Maria di Leuca il

Forum “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, organo che rende

partecipativa la costruzione di un progetto territoriale che vuole

fare di “De Finibus Terrae” una destinazione di viandanti e cercatori,

nel rispetto dell’identità salentina, segnata da bellezza, voglia di

comunità e predisposizione all’incontro ed alla contaminazione con

altre culture.

“De Finibus Terrae” ed il Salento, quindi, non solo un punto di arrivo

ma anche un vero laboratorio di talenti e di possibilità condivise tra

gli attori di questa terra, nell’ottica del turismo conviviale.

Le Amministrazioni coinvolte sono quelle dei Comuni attraversati dai

sentieri delle tre direttrici storiche: Via Sallentina, Via

Leucadense, Via Traiana-Calabra e dei sei sentieri di

interconnessione: 7Bellezze, del Sole o Nicolaiano, delle Cripte,

Walk&Smile, del Griko e del Vino.

Ad oggi, al Forum hanno aderito i Comuni di: Andrano, Aradeo,

Calimera, Castrignano del Capo, Castro, Corigliano d’Otranto, Corsano,

Gallipoli, Lecce, Matino, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Porto

Cesareo, Salve, San Pancrazio Salentino, Santa Cesarea Terme, Taranto,

Taviano e Tricase, insieme a questi Comuni si svilupperanno azioni

condivise per un’immagine e un’esperienza integrata del territorio.

La Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De

Finibus Terrae” è nata per incoraggiare la creazione di reti e di

partenariati preordinate a realizzare un modello di “turismo di

comunità” che pone l’homo viator, il viaggiatore, lo straniero, il

diverso, al centro di un progetto di turismo lento e di mobilità

dolce, a piedi, in bicicletta, a cavallo e in barca a vela, perché

consente di vivere esperienze profonde, in sintonia con lo spirito dei

luoghi, sviluppando empatia tra le persone e capace di contribuire

allo sviluppo economico di territori assai diversi fra loro; il

sodalizio salentino intende coinvolgere attivamente i territori

attraversati dai cammini al fine di creare un’infrastruttura fisica e

ideale che promuova la storia dei Cammini di Leuca, accogliendo le

sfide del presente senza tuttavia perderne l’identità; questo progetto

ingloba centinaia di chilometri di tracciato con relativa segnaletica

e manutenzione, formazione degli info-point, comunicazione,

progettazione degli interventi, promozione del territorio e dei siti

di interesse culturale, accoglienza, creazione dei database utili ai

fini statistici e di programmazione strategica, e molto altro ancora.

Dal 2016, la Fondazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus

Terrae” propone l’evento internazionale “Carta di Leuca”, un

laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che nel mezzo

dell’estate diviene un campo di volontariato e un cammino condiviso:

la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, dalla tomba di don Tonino

Bello alla Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del

Mediterraneo. Il luogo ideale di questo processo partecipativo è il

Forum “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, di cui fanno

parte territorialità ben individuate in grado di fornire un apporto

concreto in termini di progettazione e sviluppo di un modello di

“turismo di comunità”.

“Cammini di Leuca” è il Marchio del Parco Culturale Ecclesiale

(registrato presso l’Ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo

Economico), che contraddistingue le realtà territoriali maggiormente

sensibili a questi modelli di crescita personale e comunitaria, di

accoglienza e di conoscenza dei luoghi; la presenza del Marchio lungo

i percorsi e presso le strutture, garantisce la qualità del modello di

“turismo di comunità” che in questo momento registra molto interesse e

rilevante attenzione per le opportunità che offre ai territorio ed

alle strutture ivi allocate che devono conformarsi a questa nuova

forma di turismo ecosostenibile in sintonia con l’ambiente, la natura

e la ricerca di paesaggi incontaminati, grazie alla miscela fra la

valorizzazione delle diversità territoriali e lo sfruttamento delle

economie di diversificazione.

