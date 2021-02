Webinar AIF Basilicata

Carissimi ben ritrovati Tutti. La presente per comunicare l’avvio delle attività associative anno 2021 dell’Associazione Italiana Formatori Delegazione Basilicata.

La situazione sanitaria, purtroppo, non ci permette di organizzare gli eventi in presenza e siamo costretti ad utilizzare la formula, ormai consolidata, del webinar.

Vi invitiamo a partecipare mercoledì 24 febbraio, ore 17:30-19:30, via zoom, al webinar dal titolo:

“Cambiamenti Forzati, Cambiamenti Voluti, Cambiamenti Necessari”.



Relatrice Emanuela Truzzi –Consigliera Nazionale AIF, Presidente AIF Academy, docente in comunicazione, formatrice aziendale e coach. Autrice del libro “Cambiare si può se si vuole” e coautrice dell’ebook “Manager e imprese di fronta al cambiamento”

Durante il webinar si affronterà il tema del cambiamento che è parte della vita di tutti noi, a volte è sofferto se pur necessario, altre volte è desiderato, altre ancora è forzato.

Come reagiamo di fronte a un cambiamento necessario?

Che spazio lasciamo ai timori per un insuccesso?

Quanto ci influenza il giudizio degli altri?

Perché c’è una grande differenza tra adattamento e flessibilità?

Come usiamo il potere delle parole?

Emanuela Truzzi, ci condurrà nella visione del mutare continuo, come considerazione dell’Essere in tutte le sue declinazioni. Alleniamo la mente al cambiamento per accettarlo senza cadere nelle trappole emotive, per aprire la mente a essere veramente flessibili.

L’incontro è gratuito e rilascia 0,5 crediti AIF.

Iscrizione obbligatoria entro il 23 febbraio ad aifbasilicata@gmail.com al fine di ricevere il link di accesso alla piattaforma Zoom.

Vi Aspettiamo con Grande Piacere

Cari Saluti

Marirosa Gioia – Presidente Delegazione AIF Basilicata