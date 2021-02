Il professor Gozzini ha usato parole di cotanta violenza e ferocia, che ritengo ci siano gli estremi affinché la magistratura apra un fascicolo con specifiche contestazioni.

In ogni caso va sospeso dalla cattedra che, a questo punto, ricopre senza averne i requisiti morali.

Sono vergognose le parole pronunciate in diretta radio da Giovanni Gozzini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, nei confronti di Giorgia Meloni, donna, mamma e leader di Fratelli d’Italia.

Frasi pronunciate con una incitazione alla violenza che non possono passare sottotraccia.

Il difficile momento sociale, politico e sanitario che stiamo vivendo dovrebbe vedere tutti usare toni e metodi concilianti ma, purtroppo, non é così per tutti: basta non avere le loro idee ed ecco che la rabbia feroce si palesa con insulti di ogni tipo.

Giuseppe Giuzio

Coordinatore provinciale Potenza Fratelli d’Italia