ASP: Campagna Vaccinazione Covid-19 over 80 Potenza: i calendari

È PARTITA LA CAMPAGNA VACCINALE COVID19 PER I CITTADINI DI POTENZA CHE HANNO COMPIUTO O COMPIRANNO 80 ANNI ENTRO IL 31.12.2021.
GLI INTERESSATI SONO STATI INSERITI IN UN CALENDARIO GIORNALIERO DA LUNEDÌ 22.02.2021 A DOMENICA 28.02.2021 SECONDO ORDINE ALFABETICO CON INDICAZIONE DELLA FASCIA ORARIA DI VACCINAZIONE.
NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: BASTERÀ PRESENTARSI PRESSO LA TENSOSTRUTTURA SITA IN PIAZZALE DELLA STAZIONE – FERMATA “SAN CARLO” A POTENZA NEL GIORNO E ALL’ORARIO STABILITO.
IN ALLEGATO I CALENDARI.
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