ASP: Campagna Vaccinazione Covid-19 over 80 Potenza: i calendari

21 Febbraio 2021 Redazione Appuntamenti, Comunicazione di servizio, Cronaca, Cultura, Informazione, Istituzioni, Primo piano, Salute, Sanità, Servizi, Sicurezza, Territorio 0

È PARTITA LA CAMPAGNA VACCINALE COVID19 PER I CITTADINI DI POTENZA CHE HANNO COMPIUTO O COMPIRANNO 80 ANNI ENTRO IL 31.12.2021.

GLI INTERESSATI SONO STATI INSERITI IN UN CALENDARIO GIORNALIERO DA LUNEDÌ 22.02.2021 A DOMENICA 28.02.2021 SECONDO ORDINE ALFABETICO CON INDICAZIONE DELLA FASCIA ORARIA DI VACCINAZIONE.

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: BASTERÀ PRESENTARSI PRESSO LA TENSOSTRUTTURA SITA IN PIAZZALE DELLA STAZIONE – FERMATA “SAN CARLO” A POTENZA NEL GIORNO E ALL’ORARIO STABILITO.

IN ALLEGATO I CALENDARI.

Campagna Vaccinazione Covid-19 over 80 Potenza: i calendari
CALENDARIO_VACCINAZIONI_OVER80_POTENZADownload

Commenta per primo

Commenta

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*