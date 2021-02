Policoro: Emergenza Covid-19: al via la Campagna Vaccinazioni ai cittadini over 80

Sono più di 900 i cittadini residenti in Policoro “over 80” a cui potrà essere somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2 a partire da lunedì 22 febbraio 2021. È quanto comunica il Sindaco della Città, Enrico Mascia, che ha avviato nei giorni scorsi le procedure organizzative per procedere alla “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica che vede coinvolti, a vario titolo il Comune, l’Azienda Sanitaria di Matera e i Medici di Base. Per tutta la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021, gli ambulatori situati al piano terra della sede del Distretto Sanitario di Policoro, in via Moncenisio 1, saranno la sede dove verranno effettuate le vaccinazioni con 4 postazioni allestite. Per l’occorrenza, le attività specialistiche ambulatoriali che normalmente sono erogate negli spazi del piano terra del Distretto Sanitario, solo per la settimana dedicata alle vaccinazioni, saranno trasferite presso l’Ospedale cittadino. Inoltre, per consentire l’afflusso in sicurezza e un’organizzazione vigilata dei parcheggi per il periodo 22-26 febbraio, l’area adiacente il Distretto Sanitario sarà regolamentata con apposita ordinanza, mentre i medici di base stanno ultimando la raccolta dei consensi informati dei rispettivi pazienti. “Il Comune di Policoro – sottolinea il Sindaco Enrico Mascia – è uno dei primi comuni lucani sopra i 10.000 abitanti che, insieme a Matera, avvia la campagna vaccinale anti Sars-CoV-2. La macchina organizzativa ha lavorato alacremente per consentire ai nostri concittadini “over 80” di ricevere la prima dose di vaccino “Pfizer-Biontech”; agli stessi chiediamo di rispettare il calendario predisposto in base ai rispettivi medici curanti di appartenenza e di attenersi all’orario indicato in base alla lettera del proprio cognome. Questo per evitare assembramenti e consentire agli operatori di lavorare in base all’ordine predisposto”. L’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Gruppo Lucano”, sezione di Policoro e l’Associazione Croce Rossa Italia – Comitato di Matera, sezione di Policoro assicureranno il corretto svolgimento delle operazioni.

Di seguito, il calendario delle vaccinazioni suddiviso nelle giornate dedicate ai pazienti dei rispettivi Medici di Base:

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

MEDICO ORARIO Dott.ssa POTENZA 09:30 dalla A alla Z Dott. DONADIO 10:30 – dalla A alla G11:30 – dalla I alla R12:30 – dalla S alla V Dott.ssa ORIOLO 12:45 – dalla A alla C15:00 – dalla D alla L16:00 – dalla M alla R17:00 – dalla S alla Z

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO

MEDICO ORARIO Dott. LA BANCA 09:30 – dalla A alla C10:45 – dalla D alla L12:00 – dalla M alla Z Dott. LARDO 15:00 – dalla A alla Z Dott. D’AMICO 16.30 – dalla A alla L17:45 – dalla M alla Z

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

MEDICO ORARIO Dott. MELE 09:30 – dalla A alla L10:30 – dalla M alla Z Dott. STOJA 11:30 – dalla A alla F12:30 – dalla G alla P15:00 – dalla R alla Z Dott.ssa ZUCCARELLA 15:45 – dalla A alla I16:45 – dalla L alla P17:45 – dalla R alla Z

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

MEDICO ORARIO Dott. VALICENTI 09:30 – dalla A alla D10:30 – dalla E alla L11:30 – dalla M alla R12.30- dalla S alla Z Dott.ssa MAIORANA 13:00 – dalla A alla C16:30 – dalla D alla L17:30 – dalla M alla Z Dott.ssa ORLANDO 15:00 – dalla A alla Z

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

MEDICO ORARIO Dott. SURIANO 09:30– dalla A alla Z Dott. GALLO 09:30 – dalla A alla C10:30 – dalla D alla L11:30 – dalla M alla T12.45– dalla U alla Z

Policoro, 19.02.2021