Un appuntamento imperdibile su @radiolaser_ !Mercoledì 24 febbraio alle ore 17:00 segui con noi la diretta esclusiva con il cantante italiano Mario Biondi #MarioBiondi#radiolaser_ In FM in #Basilicata#Puglia e #Calabria In tutto il mondo dalle nostre App per #smartphone#smartv e in Visual Radio dal pc su http://www.radiolaser.it/player/dallo smartphone quihttp://178.33.224.197:1935/radio…/radiolaser/playlist.m3u8

