ACHILLE LAURO “SOLO NOI” su Radio Laser da venerdì 19 febbraio

ACHILLE LAURO TORNA IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI CON “SOLO NOI”IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA IL DISCO IN USCITA IN PRIMAVERA



Il viaggio è finito, in un tempo che è scaduto. Achille Lauro torna a parlare alla sua generazione.Ambasciatore di una lettera il cui mittente e destinatario restano ancora ignoti.Tra pochi giorni, però, tutto sarà svelato.

“Dedicata alla mia generazione.Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera.Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine.E a noi sta bene così.“SOLO NOI è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso.Ho messo da parte chi ero.Sto rinascendo per l’ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna.”

Da oggi, venerdì 19 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, “SOLO NOI” il nuovo brano di ACHILLE LAURO, che anticipa il suo sesto disco di inediti, in uscita in primavera per Elektra Records/Warner Music Italy.