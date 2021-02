RICHIESTA AVVOCATO GIUSEPPE MIOLLA PER INFORMAZIONI SU CONTAGI COVID, VACCINI PER OVER 80 E PUBBLICO IMPIEGO

MATERA. Una richiesta di urgenti informazioni aventi oggetto: contagi COVID 19, vaccinazioni di cittadini “over 80” e personale impiegato pubblico, è stata inoltrata nella giornata di mercoledì 17 febbraio 2021, da parte dell’avvocato Giuseppe Miolla, nostro concittadino pisticcese residente a Matera, alla Regione di Basilicata e alla cortese attenzione dell’Assessore alla Sanità Dr. Rocco Luigi Leone, al Direttore F.F. Dr. Gaetano Annese dell’ASM materana e al sindaco Comune di Matera. La particolare richiesta in seguito alla situazione venutasi a crear negli ultimi giorni nella nostra regione dopo una impennata di contagi soprattutto nella fascia di età scolare, ma anche nel resto della nazione e in particolar modo nelle zone limitrofe al territorio lucano in cui è stata accertata la presenza di variante inglese, relativa alla epidemia SARS-CoV-2 ed anche in considerazione delle notizie che molte regioni hanno già iniziato la vaccinazione per la popolazione “ over 80” e per i lavoratori del pubblico impiego, mentre per la Basilicata, finora non si è data adeguata informazione sul piano vaccinale relativo agli stessi “over 80”, né si è venuti a conoscenza del dato relativo al numero di vaccinati nel settore pubblico. Tanto premesso, la particolare richiesta dell’avvocato pisticcese, tende a conoscere dalle autorità in indirizzo della missiva: se nella nostra Regione è stata effettuata la ricerca della variante del COVID -19, se ne è stata accertata la presenza e, in caso positivo, conoscere i dati Comune per Comune; se inoltre sia stato predisposto un piano vaccinale per i cittadini “over 80” e con quali modalità sia stata prevista l’attuazione; ed infine quale sia il numero dei vaccini effattuati finora ai lavoratori del pubblico impiego, con particolare riguardo al personale scolastico”.

MICHELE SELVAGGI