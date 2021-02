Mariella Milani presenta FASHION CONFIDENTIAL a Taranto

Giovedi 18 febbraio alle ore 19.30, Mariella Milani, giornalista RAI e critico di moda, sarà ospite della Pagina facebook Mondadori Bookstore di Taranto via De Cesare per presentare il suo libro Fashion Confidential e parlarci dei retroscena del fashion system, dialogherà con l’autrice Serena Mellone, giornalista di moda e speaker radiofonica. Pochi conoscono la complessità di quello che accade dietro le quinte di questo mondo che incanta come un pifferaio magico… ma siete davvero sicuri di voler sapere quello che non vi hanno mai raccontato? Vi aspettiamo.

Il libro

Fashion confidential

(Sperling & Kupfer)In Fashion confidential, edito da Sperling & Kupfer, una voce nota per la sua indiscussa competenza racconta con tono ironico e tagliente i personaggi e le dinamiche della moda, un universo che raccoglie il meglio della creatività ma che presenta anche molte zone d’ombra. Mariella Milani è stata per anni la giornalista televisiva che ha saputo con il suo approccio unico farci scoprire il mondo del fashion.L’avventura in queste pagine comincia negli anni ’90, apoteosi di un periodo scoppiettante, fra stilisti osannati come divi, top model mozzafiato e sfilate di grande impatto scenografico, dalla Grande Muraglia cinese al foyer dell’Opéra di Parigi. Episodi indimenticabili, dalla colazione con Valentino Garavani nel castello di Wideville all’incontro-scontro con Alexander McQueen a Londra, dal sogno americano di Ralph Lauren all’addio alle passerelle di Yves Saint Laurent. Faccia a faccia sinceri e spregiudicati, confessioni e confronti con i grandi protagonisti del sistema, da Giorgio Armani a Miuccia Prada, e con quelli che sono riusciti a conquistare la ribalta oggi, da Pierpaolo Piccioli a Maria Grazia Chiuri, per capire e raccontare il profondo cambiamento che ha investito il settore della moda, dal concetto stesso di bellezza alla necessità di voltare pagina per difendere l’ambiente. Lo tsunami social ha investito la comunicazione, le sfilate – anche a causa della pandemia da Covid-19 – sono sempre più digitali, le vendite online sono in costante crescita e gli influencer sono i nuovi brand ambassador.

MARIELLA MILANI, giornalista, per trentatré anni alla Rai dove è stata fra le prime donne a condurre il Tg2, cronista d’assalto, inviato speciale, capo redattore, autrice di reportage, rubriche quotidiane – come Diogene – dedicate alla difesa dei diritti dei cittadini. Dal 1994 è stata critico di moda raccontando – da New York, Parigi, Londra, Milano, Firenze e Roma – il fashion system dal punto di vista economico, sociologico e di costume. Dopo la Rai, è approdata online utilizzando i social come uno strumento interattivo per aprire un dialogo con i protagonisti del Made in Italy e parlare del cambiamento in atto nel settore. Nel marzo 2020, ha creato Un caffè con Mariella, una rubrica in diretta su Instagram. Tiene corsi di scrittura e public speaking allo IED e alla 24ORE Business School. Tra le sue passioni, il cinema e – ovviamente – la moda.L’età? Un dettaglio.