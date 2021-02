Incidente sul lavoro a Palazzo San Gervasio (Pz).

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza c on il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio, in data odierna dalle ore 12.45 circa, sono intervenuti in via Kennedy per un incidente durante le operazioni di movimentazione di una macchina operatrice

Un mini escavatore impegnato in uno scavo, durante le operazioni di carico su di un camion si è ribaltato su di un fianco e l’operatore che era alla conduzione della macchina operatrice è rimasto ferito, subito soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in ospedale.

I Vigili del fuoco in seguito ad una perdita di carburante hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alla rimozione del mini escavatore.

I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada.

Intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e 118.

