Assoturismo Confesercenti Maratea: Bene le parole Draghi ma non si perda tempo.

“Siamo soddisfatti delle parole di Mario Draghi: finalmente al turismo viene riservata la centralità che merita nell’agenda economica del Paese, alla cui ripresa può dare un grandissimo, se non il maggiore, contributo”. “Attendiamo che queste intenzioni annunciate dal premier incaricato si concretizzino nel programma del governo: un nodo fondamentale sarà lo spazio che verrà concesso al settore all’interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che va rimodulato, come abbiamo chiesto più volte, in direzione di una maggiore attenzione alle micro, piccole e medie imprese”.In attesa di essere chiamati a discutere del futuro del turismo, ribadiamo l’urgenza di rendere subito operativo il nuovo dicastero dedicato: non c’è più tempo da perdere”.