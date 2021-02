Palazzetto dello Sport di Castellaneta, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria

Sono arrivate questa mattina da Bressanone, nel cuore dell’Alto Adige,

le nuovo capriate del palazzetto dello sport di Castellaneta –

realizzate dalla ditta Rubner Holzbau, la stessa che nel 1995 costruì la

copertura in legno della struttura – segnando così l’avvio dei lavori di

manutenzione straordinaria del glorioso palatifo.

La necessità della sostituzione delle capriate si è resa evidente solo

durante l’intervento di impermeabilizzazione del tetto avviato la scorsa

estate 2020, lavori interrotti proprio dalla scoperta del pessimo stato

della parte interna della struttura in legno, che rischiava di far

crollare l’intera copertura. Gli uffici tecnici hanno realizzato un

progetto ad hoc per la sostituzione e l’Amministrazione comunale nel

frattempo ha individuato i fondi per questo fondamentale intervento,

pari a circa 115.000 euro, che si sommano ai 90.000 già assegnati per

l’impermeabilizzazione.

Infatti, lo scorso ottobre, con la determina n. 1610 del 16.10.2020, è

partito l’iter che vede oggi l’avvio dei lavori di cantiere, passando

dalla ditta Rubner Holzbau di Bressanone. Facile comprendere come i

tempi di produzione e consegna, con un trasporto eccezionale di 32 metri

dall’Alto Adige a Castellaneta, in piena pandemia da coronavirus, non

sono certamente tempestivi. Ora il cronoprogramma dei lavori prevede

circa 30 giorni di attività, comprensivi della sostituzione dello strato

di impermeabilizzazione.

I lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto tuttavia non

termineranno qui. L’Amministrazione Gugliotti ha in programma altri

interventi successivi, con l’obiettivo di certificare la piena agibilità

e soprattutto mettere in sicurezza la struttura sportiva per il prossimo

autunno. Si tratta di interventi per nuovi impianti elettrici, termici e

antincendio, oltre che di ripristino delle parti ammalorate del campo di

gioco.

Parallelamente alla riapertura della struttura, si lavora anche per un

secondo intervento straordinario, un vero e proprio restyling, con la

realizzazione della nuova gradinata, in sostituzione dell’attuale, e

nuovi spogliatoi e servizi. Un progetto per il quale sono state già

trovate le risorse e programmata la realizzazione nel 2022.

«Castellaneta è “città degli sportivi” e l’impegno dell’Amministrazione

non può che essere prioritario sulle strutture sportive – commenta il

sindaco Giovanni Gugliotti -. Attenzione però, nessuno ha la bacchetta

magica e anche se, io per primo vorrei bruciare i tempi, è necessario

operare sempre nel pieno rispetto della legge e adempiere correttamente

ai complessi iter amministrativi e burocratici, che valgono sia per i

cittadini quanto per gli enti pubblici.

Da parte nostra c’è il massimo impegno, tanto da dedicare direttamente

fondi comunali per lo sport, come quelli già spesi per la tensostruttura

sportiva, un gioiello da poco a disposizione delle società sportive

locali; risorse appunto per la manutenzione straordinaria del glorioso

palatifo e il restyling definitivo nel 2022; senza dimenticare gli

interventi di pochi anni fa allo stadio De Bellis sul manto di gioco e i

lavori in corso della pista ciclabile sull’ex-tracciato ferroviario».