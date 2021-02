Operazione “TRILOGY2”

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato di Potenza, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, finalizzata all’esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare di cui 2 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 4 dell’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. nei confronti di vari soggetti, alcuni elementi noti nel mondo dello spaccio potentino, ritenuti responsabili di traffico illecito di sostanze stupefacenti di vario genere ed altri reati.

Individuato anche il canale di rifornimento delle rete di spacciatori, che sono tutti residenti ed operanti a Potenza e provincia.

La droga, infatti, veniva acquistata in provincia di Bari.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Potenza, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e del personale del Commissariato di P.S. di Gravina in Puglia stanno eseguendo anche numerose perquisizioni con l’ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Trani.

Impiegati circa 70 agenti della Polizia di Stato con il supporto aereo di un elicottero del Reparto Volo di Napoli.

Seguirà conferenza stampa in Procura alle ore 11.30.

Potenza, 17 febbraio 2021

