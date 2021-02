COLDIRETTI: A MONTALBANO JONICO PROTAGONISTA LA SOLIDARIETA’

La solidarietà è stata la protagonista di una giornata organizzata a Montalbano Jonico (Matera) dall’Epaca, l’Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura della Coldiretti. Per l’occasione, presso la locale sezione della confederazione agricola lucana, sono stati donati 15 pacchi alimentari del peso di oltre 30 chilogrammi ad altrettante famiglie bisognose del posto, segnalate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas parrocchiale. “La sede della Coldiretti a Montalbano, inaugurata da poco più di un anno e, a causa del covid, pienamente operativa da settembre 2020 – ha spiegato il presidente della sezione, Salvatore Andrisani – è diventata in poco tempo un punto di riferimento per le aziende agricole che guardano alle nostre azioni sindacali a tutela dell’agricoltura di qualità, della sicurezza e sostenibilità ambientale con grande interesse e partecipazione. Oltre alle molteplici aziende che assistiamo in maniera continua, con professionisti che vantano esperienza e competenza nel settore, abbiamo avuto il piacere di incrociare tantissimi cittadini che si sono rivolti a noi per usufruire dei molteplici servizi che offriamo, anche alla platea sociale, pertanto, è stato naturale dare sostegno ai cittadini di Montalbano in difficoltà che a causa della crisi pandemica hanno ulteriormente appesantito e sofferto una situazione già gravosa. E’ un modo concreto – ha concluso Andrisani – per ricambiare la fiducia accordataci anche da punto di vista sociale”. Alla consegna dei pacchi, con all’interno prodotti agroalimentari “ di alta qualità, arrivati direttamente dalle aziende e dai partner di Filiera Italia”, hanno preso parte il sindaco Piero Marrese, il presidente provinciale di Coldiretti Matera, Gianfranco Romano, e il direttore regionale della confederazione agricola lucana, Aldo Mattia. “E’ stato naturale dare sostegno ai cittadini di Montalbano Jonico in difficoltà – ha aggiunto Romano – che a causa della crisi pandemica hanno ulteriormente appesantito e sofferto una situazione già gravosa. E’ un modo concreto per ricambiare la grande fiducia accordataci anche dal punto di vista sociale”.

Correlati