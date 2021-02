Presentazione della pubblicazione “Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano” realizzato dai 45 operatori volontari del Servizio Civile Universale 2020/2021

Martedì16 febbraio alle ore 18.30 la diretta Facebook

La pandemia non ferma la testimonianza sul territorio delle Pro Loco lucane aderenti al progetto di Servizio Civile Universale.

La pubblicazione Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano, che si aggiunge alle altre presentate negli ultimi anni dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, pur non avendo un valore scientifico, rappresenta un importante “lavoro di ricerca” effettuato dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale impegnati nelle sedi Pro Loco coinvolte nel progetto dall’omonimo titolo. «A causa della pandemia sanitaria mondiale da Covid19 – afferma Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata Aps – abbiamo dovuto rimodulare la nostra attività senza tralasciare il perseguimento degli obiettivi progettuali tra cui la realizzazione di un Report Finale comprendente la sintesi di tutti i singoli lavori effettuati nelle rispettive località, culminando con la stampa unica di un cofanetto con due corposi volumi, impreziositi da tante immagini e pillole storiografiche. Agli Operatori Volontari, coadiuvati dall’ Olp – Operatore Locale di Progetto e dal Presidente Pro Loco, rivolgiamo un ringraziamento particolare per l’attività svolta».

«“Tramandare” – continua Vito Sabia, collaboratore Servizio Civile Unpli Basilicata – è la parola che racchiude la nostra cultura, perché la parola rimane il mezzo di comunicazione più veloce e facile, per diffondere la memoria del nostro paese che gelosamente viene tramandata di padre in figlio per far sì che il peso degli anni non faccia scomparire questo nostro bagaglio culturale: il nostro patrimonio che merita importanza, e che a cui tutti noi dobbiamo impegnarci per far sì che rimanga vivo anche nelle generazioni future». La presentazione del testo in un unico cofanetto suddiviso in due volumi racchiude notizie storiche dei paesi, della tradizione culturale, monumentale e gastronomica con un occhio alla cura e all’immenso patrimonio dialettale lucano. Prezioso il contributo degli Olp, gli Operatori Locali di progetto, e dei Presidenti e direttivi delle Pro Loco coinvolte che con costanza hanno seguito i giovani volontari in un anno difficile ed inedito per modalità di svolgimento e tipologia di lavoro. La presentazione in diretta sui canali social della Pro loco Unpli Basilicata, martedì 16 febbraio 2021 ore 18.30, vedrà l’intervento di Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata, Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, Vito Sabia, Collaboratore Servizio Civile Unpli Basilicata e Antonella D’Andria, Ufficio Stampa Unpli Basilicata.

Per Informazioni: 3297138396 – unplibasilicatapress@gmail.com