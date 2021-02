ROSETO CAPO SPULICO COMUNE VIRTUOSO: LA CITTA’ DELLE ROSE ENTRA A FAR PARTE DELL’IMPORTANTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI

Roseto Capo Spulico entra a far parte dell’importante circuito dei Comuni Virtuosi. Il Comitato Direttivo dell’Associazione, guidata dalla Presidente Elena Carletti e dal Coordinatore Marco Boschini, ha accolto l’istanza presentata dal Sindaco Rosanna Mazzia, premiando di fatto il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione Comunale e i progetti già messi in cantiere relativamente alle cinque linee di intervento: gestione del territorio, impronta ecologica della macchina comunale, rifiuti, mobilità, nuovi stili di vita. L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a

nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. L’Amministrazione Comunale di Roseto C.S. crede fortemente nella necessità di fare rete come antidoto alla “perifericità” dei territori “minori” e non “marginali”, semmai marginalizzati da politiche inappropriate ed a volte addirittura punitive. Questa perifericità dai servizi essenziali, di cui sono massimamente dotate le grandi metropoli, la si può affrontare solo lavorando all’interno di realtà associative in grado di dar voce alle esigenze delle Comunità che, seppure a latitudini diverse, sono spesso accomunate dalle stesse esigenze. Per queste ragioni Roseto Capo Spulico ha aderito convintamente a numerose reti e associazioni con le quali ha instaurato nel tempo numerose progettualità in grado di accrescere la qualità della vita dei cittadini e il posizionamento del territorio nei mercati turistici nazionali e internazionali. Roseto Capo Spulico, infatti, fa parte della Associazione Borghi Autentici d’Italia, dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, è socio fondatore dell’Associazione “Borghi da Ri…vivere”, ha aderito al

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e alla rete delle Città Libere dai pesticidi e dei Piccoli Comuni Welcome. Entrare nel circuito dei Comuni Virtuosi rappresenta un ulteriore importante salto di qualità per Roseto e per tutta la Comunità, che da oggi potrà confrontarsi con un nuovo e stimolante contesto. “Sono molto orgogliosa di questo importante riconoscimento e di poter far parte di questa grande realtà che racchiude al suo interno tante eccellenze italiane. – ha affermato il Sindaco Rosanna Mazzia – Condividiamo i princìpi del loro Manifesto, che abbracciano temi per noi molto sensibili e sui quali ci siamo sempre dedicati con grande impegno. Questo percorso di crescita dell’intera Comunità si coniuga

perfettamente con il percorso portato avanti finora dall’Amministrazione Comunale, sempre più convinta della necessità di fare rete per contrastare la marginalizzazione dei territori.”

