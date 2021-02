Tavolo Verde Basilicata: Assessore Fanelli incontra la delegazione Giovedì 11 febbraio

L’Assessore Regionale all’Agricoltura Francesco Fanelli ha accolto la

richiesta di un incontro con la delegazione di Tavolo Verde Basilicata per

discutere in generale dello stato di crisi in cui versa il mondo agricolo e

specificatamente dell’annosa quanto dannosa questione dei terreni

demaniali gravati da usi civici.

L’appuntamento è stato fissato per le ore 11:30 di giovedì p.v. presso gli

uffici della Regione in Matera. La delegazione illustrerà all’assessore lo

stato di disagio che gli operatori agricoli vivono anche in seguito alla

pandemia e le proposte necessarie da mettere in campo per dare

prospettive e speranze ad un mondo esasperato, ma non rassegnato.

Nell’incontro sarà focalizzata anche la necessità del definitivo

superamento dei vincoli degli usi civici gravanti su migliaia di ettari di

terreni agricoli e che nel solo metapontino interessano migliaia di famiglie

che da troppo tempo vengono vessati da lacci e lacciuoli se non

addirittura perseguitati da irregolari atti posti in essere da alcuni enti

locali. È anzitutto compito dell’istituzione Regione, poiché la materia è in

capo ad essa, adoperarsi per porre la parola fine ad un’ingiustizia che da

troppo tempo, significativi segmenti della società, stanno subendo con

conseguenze gravi sul piano sociale, economico ed occupazionale.

09 febbraio 2021

Per Tavolo Verde Puglia e Basilicata

Prof. Francesco Malvasi