Rispetto della normativa anti-Covid, i controlli di Polizia e Guardia di Finanza nel centro storico di Matera

Ieri sera, nell’ambito dei controlli predisposti in ambito cittadino per verificare l’osservanza delle disposizioni governative anti-Covid, specifici servizi sono stati espletati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza in questo centro cittadino, e più specificatamente nelle zone soggette ad assembramenti da parte di ragazzi, quali Via Calata Ridola, Via Casalnuovo e altri luoghi del centro storico.

Sono state identificate 40 persone, alcune delle quali sono state sanzionate ai sensi dell’art.4 del D.l. n.19 del 25 marzo 2020 e del D.P.C.M del 14 gennaio 2021 poiché sprovviste di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, interessando soprattutto i luoghi di ritrovo abituale dei giovani, soggetti ad assembramento.

Matera, 9 febbraio 2021